Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:54 — REGNUM В ряде районов Бурятии из-за шквального ветра и обрывов проводов произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители десятков сёл в Мухоршибирском, Джидинском, Бичурском, Кяхтинском и других районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ураган

По данным районных властей, аварийные службы с утра 3 июля ведут восстановительные работы.

В Мухоршибирском районе, как передаёт портал Тивиком News, ветром повреждены также десятки зданий. В селе Гашей с крыши пожарной части снесло шифер, крыша повреждена также в ДК и школе села Усть-Алтачей.