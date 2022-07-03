Екатеринбург, 3 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге велосипедист улетел прямо в толпу зрителей. Это произошло на открытии скейт-парка, пишут СМИ.

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Это произошло 2 июля. По данным Е1.ru, молодой человек собирался сделать трюк в воздухе, но неудачно.

На место происшествия приезжали медики, сообщили журналистам очевидцы. Они осмотрели одну из зрительниц. Серьёзных травм у неё не зафиксировано.

Отметим, скейт-парк был открыт в Екатеринбурге 2 июля. Площадь объекта составляет 1500 кв метров.