Курск, , 08:52 — REGNUM Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника украинских вооружённых формирований на подлёте к Курску. Об этом 3 июля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

ПВО Mil.ru

«Сегодня ночью на подлёте к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — написал он в своём сообщении.

При этом Старовойт отметил, что, к сожалению, в Белгороде наблюдается иная ситуация и в результате атаки врага есть убитые и раненые среди жителей, а также были разрушены дома мирных граждан.

«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — заключил губернатор Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.