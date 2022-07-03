Донецк, 3 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил 3 июля мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Куйбышевский район сегодня утром вновь оказался под обстрелом. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома по адресам: пр. Кремлёвский, 2; пр. Маршала Жукова, 15», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля украинские вооружённые формирования дважды подвергли Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.

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