Горно-Алтайск, 3 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск (+4), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители также зарегистрированы в Майминском и Кош-Агачском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 652.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 671, в том числе 622 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 3, за весь период – 33 939», — добавили в оперштабе.