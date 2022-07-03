3 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ответ на обстрел в Белгороде должен быть немедленным и жёстким. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 08:45 — REGNUM Известие о массированном обстреле Белгорода со стороны Украины взбудоражило социальные сети. После обнародования подробностей ЧП в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова люди призывают наказать украинских боевиков за погибших и пострадавших. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«А стоит ли Украину бить в ответ? Может, пора уже начать бить главного в этой стае шакалов?» — предлагает Оксана.

«Укрорейх не способен честно сражаться в чистом поле. Только прячась в жилом секторе за гражданским населением востока бывшей УССР. Именно поэтому укрорейх будет уничтожен», — считает Константин Киселёв.

«Вся суть хохлов: им русские разваливают военные объекты, а они стреляют по мирным, так как боятся воевать с военными… классика», — соглашается Борис.

«Ответ должен быть по западной части Украины. И ответ во много раз сильнее, чем по Белгороду», — считает Иван Терентьев.

«Дождались! Вот они жесты доброй воли аукнулись. Только удары по Киеву заставят уменьшить активность», — считает Сергей Пахомов.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как страшно за наших жителей. Народ, держитесь», — написала Светлана.

«Свинота из вооруженных формирований Украины в отчаянной попытке противодействовать инфоповоду с освобождением Лисичанска предприняла действия по обстрелу из РСЗО Белгорода и Курска, где по большинству ракет отработала ПВО. Однако некоторое количество прилётов всё же есть. Также обстрелян и Мелитополь. «Инфоперемоги» — это всё, на что они сейчас способны», — поделилась мнением Серафима.

«К власти на Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию и бомбят мирные города и гражданских. То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет оспорить​​​. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины, пора с этим заканчивать раз и навсегда!» — считает Дмитрий.

«Сейчас становится очевидно, что призывы убивать русских — не единичные высказывания украинцев, а сложившаяся политическая установка. Ведь сколько видео — ими полон интернет — о том, что пленных не берут — всех только убивать, сколько подстрекательных постов о терактах и подобных вещах. Страх берет, когда думаешь, до чего это все может дойти, если не провести денацификацию, причем срочно», — рассуждает Никифор Волошин.

«Удары по гражданским — это преступление! Зеленского и весь аппарат принятия боевых решений признать военными преступниками на международном уровне!» — призывает Владимир Оноприенко.

«Ну что же, мы наблюдаем, похоже, работу американских РСЗО с применением тактических снарядов с дальностью свыше 100 км. Это ответ благодарных укров на ещё один жест доброй воли. А что, правда поверили, когда хохлы обещание давали не бить из Хаймерсов по России???! Можно даже не бить по Киеву, но черт побери, почему сеть железных дорог ещё функционирует? Почему мосты до сих пор целыми стоят? Пора бы отрезать западную часть от остальной Украины!» — считает Игорь Рогатин.

«Их учили убивать детей, женщин и стариков. Это послушные куклы. Только народ Украины может освободить страну, объединившись с Россией, а пока это — территория НАТО и террористов», — считает Марат Назимов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июля, в районе трёх часов по местному времени массированному обстрелу со стороны Украины подвергся город Белгород. По словам губернатора региона, частично разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных — пять из них сгорели полностью. В результате происшествия погибли трое человек, ещё четверо пострадали.

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