Белгород, , 08:34 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами, сообщил 3 июля глава региона в телеграм-канале.

Здание администрации Белгорода Beladm.ru

«Встретился с жильцами дома №29 на 2-м Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим. На месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ЧП на улице Маяковского в Белгороде погибли три человека, ещё четверо пострадали. Два человека: мужчина и ребёнок десяти лет, были госпитализированы. Состояние мужчины расценивается медиками как тяжёлое.

В результате обстрела не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять — полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Читайте также: Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в городе после взрывов