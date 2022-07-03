Москва, , 08:33 — REGNUM Специалисты АО «НПО «Электромашина» разработали первую в России быстрозарядную заправочную станцию для автомобилей с электрическими двигателями. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Зарядка электромобиля

Новая разработка будет представлена на Х Международном промышленном форуме «Иннопром», который пройдёт в Екатеринбурге в начале июля. Мощность разработанной станции составляет 150 кВт. Ранее в России не создавали электрозаправочных станций такой мощности.

Станция оснащена интеллектуальной системой, которая обеспечивает видеоаналитику и экомониторинг. Также станции могут оснащаться системами накопления энергии в случае недостаточной мощности у точки присоединения.

«Это первая полностью отечественная быстрозарядная электрозаправочная станция, способная зарядить машину на 80% всего за 20 минут», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов рассказал, что первые автомобили с электрическими двигателями сойдут с конвейера завода «Автотор» в Калининграде в 2023 году.

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