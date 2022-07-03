Москва, 3 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Западные страны заявляют об отказе от российских энергоресурсов и вводят санкции, при этом продолжая их закупать. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале.

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Сенатор прокомментировал публикацию в немецкой газете Die Welt о том, что Франция стала «крупнейшим в мире покупателем российского СПГ».

По его словам, всё новые страны ЕС отрицают, что им нужны российские нефть и газ. При этом сразу же становится ясно, что они закупают газ из России по реверсу, как Польша у Германии, либо в виде СПГ, как Финляндия и Франция.

«Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции», — добавил Пушков.

Непонятно только, кого тем самым эти страны хотят обмануть, ведь их обман — секрет Полишинеля, заключил он.

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