Лас-Вегас, США, , 08:22 — REGNUM Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски одержал верх над представителем США Максом Холлоуэем и защитил свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе на турнире UFC 276, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 3 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пояс UFC (сс) Andrius Petrucenia

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счётом 50-45, 50-45, 50-45 отдали победу представителю Австралии.

Эта третья победа Волкановски над Холлоуэем, первый раз он победил его в декабре 2019 года и в бою-реванше в июле 2020 года. Также это четвертая удачная защита австралийцем своего титула.

Отметим, по итогам поединка в активе 33-летнего Александра Волкановски стало 25 побед (12 — досрочно) при одном поражении. Для 30-летнего Макса Холлоуэя это поражение стало седьмым при 23 победах (10 — досрочно).