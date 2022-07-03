Минск, , 08:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о гибели 20 граждан республики, участвовавших в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает БелТА.

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«Вы знаете, там (на Украине) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии», — сказал он.

Лукашенко добавил, что этих людей «бросили в пекло, пообещали хорошо платить».

«И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались», — заключил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Западная Европа, «жадно поглядывающая» на приграничные белорусские и украинские территории, растит монстра на Украине.

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