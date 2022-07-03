Минск, 3 июля 2022, 08:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о гибели 20 граждан республики, участвовавших в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает БелТА.
Лукашенко добавил, что этих людей «бросили в пекло, пообещали хорошо платить».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Западная Европа, «жадно поглядывающая» на приграничные белорусские и украинские территории, растит монстра на Украине.
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