Барнаул, , 08:03 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 3 июля известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели 61-летней женщины и четырёхлетнего ребенка в результате обрушения потолочного перекрытия дома в Барнауле.

Барнаул. Обрушение в жилом доме. СКР

По данным следствия, трагедия случилась ночью 3 июля 2022 года в доме по улице Гвардейская, 53. Погибли бабушка и внук. Еще троим детям, гостившим у бабушки, оказана медицинская помощь. Известно, что дом не был признан аварийным, семья характеризуется положительно.

В настоящее время следователи СК выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года в Мумбаи (Индия) обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек.

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