Техас, США, 3 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Жертвами стрельбы стали мужчина и женщина, ещё четверо, в том числе трое полицейских, получили ранения в городе Халтом в американском штате Техас. Об этом 2 июля сообщило издание The Dallas Morning News.

U.S. Department of Defense Стрельба

Информация о стрельбе поступила в полицейский участок Халтома 2 июля около 18:45 по местному времени. В службу спасения позвонила женщина и сообщила о выстрелах возле лютеранской церкви, после чего сообщения о стрельбе поступили сразу от нескольких очевидцев, а через шесть минут после прибытия полиции на место происшествия была получена информация о ранении офицеров.

Около 20:00 по местному времени сотрудники полиции перекрыли район возле места происшествия и стали стягивать подкрепление из других частей города для розыска подозреваемого. Жителям города было предписано не выходить на улицу и не подходить к окнам из соображений безопасности. В розыске предполагаемого злоумышленника был задействован вертолёт Департамента общественной безопасности штата Техас.

По предварительным данным, стрельбу возле церкви по неустановленной причине начал мужчина, вооружённый винтовкой и пистолетом. В настоящее время, по данным полиции города, подозреваемый в стрельбе находится под стражей.

Уточняется, что пострадавшие получили лёгкие ранения, они были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Чикаго, в результате которой ранения получили четыре человека.