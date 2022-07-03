Яковлевский район, Приморский край, , 07:51 — REGNUM Полиция разыскивает пятилетнюю девочку, которая пропала в селе Новосысоевка в Приморье. Об этом 3 июля сообщает «РИА Новости», ссылаясь на региональное УМВД РФ.

Пропавший ребенок

О пропаже девочки сообщила её мать — ребёнок ушёл из дома ещё2 июля 2022 года и до сих пор не вернулся. Заявительница сообщила, что видела дочь с 49-летним мужчиной, который находился у них в гостях и, возможно, причастен к её пропаже.

Добавим, что Следственный комитет уже возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». «Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена. В жилище, где проживал ребёнок, проведен обыск, изъяты личные вещи девочки и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются законные представители потерпевшей и свидетели», — сообщило следствие.

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