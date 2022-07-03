Донецк, , 07:47 — REGNUM Сотрудники СК РФ прибыли в Донецк и провели осмотр места, где до этого тяжело ранило местного жителя. Об этом 3 июля пишет РИА Новости.

Следователь Sledcom.ru

Следователи собрали показания свидетелей и возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков. Также были зафиксированы повреждения имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять военнослужащих.

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