Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Американская компания Tesla впервые за два года отчиталась о падении поставок электромобилей по итогам второго квартала 2022 года. Об этом пишет газета Financial Times.

Tesla Bill Dickinson

Во втором квартале текущего года американская компания выпустила 254 тыс. электромобилей. Объём поставок оказался ниже, чем в первом квартале 2022 года. Таким образом, впервые с 2020 года в Tesla Отчитались о падении продаж в квартальном исчислении.

Всего за первую половину года Tesla поставила 564 тыс. электромобилей. В сравнении с первым полугодием 2021 года поставки выросли на 46%.

В компании объясняют падение поставок приостановкой крупного завода по сборке электромобилей Tesla в Шанхае. Предприятие было приостановлено из-за эпидемиологических ограничений на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции. Также в Tesla отметили сохраняющиеся в отрасли проблемы с поставками электронных компонентов.

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