Москва, , 07:37 — REGNUM В Совфеде настаивают на военном ответе на обстрел населенных пунктов Белгорода.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация неизбежна: спецоперация России на Украине — все новости»

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате чрезвычайного происшествия на улице Маяковского в Белгороде погибли три человека, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, также частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в городе после взрывов