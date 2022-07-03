Лаппеенранта, , 07:31 — REGNUM Базу Североатлантического альянса (НАТО) предложили разместить в Южной Карелии власти финского города Лаппеенранта. Об этом 3 июля сообщает издание Yle, ссылаясь на заявление мэра города Киммо Ярвы.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ярва отметил, что в Южной Карелии с воодушевлением восприняли новость о возможном вступлении Финляндии в НАТО. По мнению мэра Лаппеенранта, этот шаг подарит надежду жителям региона, членство в военном альянсе создаст чувство безопасности и уверенности у местных бизнесменов.

По поводу размещения базы НАТО Ярва указал, что Силы обороны, могут разместиться в местном аэропорту.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — уточнил мэр.

Напомним, Южная Карелия является одной из областей Финляндии. Она состоит из девяти общин и граничит с Ленинградской областью в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден направил в профильные комитеты Конгресса США письмо о вступлении Финляндии в НАТО.

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