Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:26 — REGNUM На вулкане Эбеко (Курильские острова) произошёл выброс пепла на высоту 2 км. Об этом 3 июля сообщает управление МЧС по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

Отмечается, что шлейф от пеплового выброса распространился в южном направлении. По информации единой дежурной диспетчерской службы в г. Северо-Курильск, «Пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет».

Ранее 3 июля вулкан Эбеко также выбрасывал пепел — на высоту 3,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении.