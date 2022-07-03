Москва, , 07:22 — REGNUM Количество аварий с участием пьяных водителей за пять месяцев 2022 года сократилось почти на 20%. Об этом 3 июля пишет ТАСС, ссылаясь на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Пьяный водитель

Как отметили в ГИБДД, число умерших в ДТП за это время также уменьшилось более чем на 32%, а количество раненых людей сократилось на 18,7%. Однако в Госавтоинспекции добавили, что каждое двадцатое ДТП произошло по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения — тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше обычного и составляет 14,6 погибших на 100 пострадавших.

Добавим, что, по данным Госавтоинспекции, за последние пять месяцев 2022 года в РФ зафиксировали снижение количества аварий с пострадавшими на 8,2%, числа погибших в них людей на 3,1% и раненых на 8,5%.

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