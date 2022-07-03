Бенин-Сити, Нигерия, 3 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Соглашение о возврате древних сокровищ Нигерии подписала с африканской страной Германия. Об этом 2 июля сообщило агентство The Associated Press.

Михаил Быковский Тотемный образ Икенго. Фрагмент. Дерево. Восточная Нигерия. XIX-XX вв

Речь идёт о более 1100 предметов Бенинской бронзы, которые были вывезены из Африки более 120 лет назад и хранятся в нескольких музеях Германии. В частности, из коллекции Энтологического музея Берлина в Нигерию была передана бронзовая голова африканского короля и рельефная плита, где король изображён с четырьмя слугами.

Артефакты изначально хранились в сокровищнице Королевства Бенин, находившегося на территории современной юго-западной Нигерии, и были разграблены во время Британской колониальной экспедиции в 1897 году. Позднее многие предметы искусства из королевской сокровищницы были выкуплены музеями многих стран мира. Крупнейшая в мире коллекция артефактов, состоящая из 530 предметов, в том числе 440 изделий из бронзы, хранится в Энтологическом музее Берлина.

«Германия взяла на себя инициативу по исправлению ошибок прошлого», — сказал министр культуры Нигерии Лай Мохаммед и выразил надежду, что этот шаг «станет предвестником новой репатриации культурных ценностей».

Соглашение предусматривает сотрудничество между музеями Германии и Нигерии. Как пояснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, немецкая сторона поможет Нигерии создать новый музей в Бенин-Сити, где и будут выставляться возвращённые африканской стране изделия из бронзы.