Челябинск, , 06:43 — REGNUM В Челябинске в результате ДТП погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили журналистам представители полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 2 июля на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, «Мицубиси» врезалась в автомобиль «ВАЗ». Пенсионер был за рулём последней. Спасти его не удалось.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Серове Свердловской области «Дэу-Нексия» насмерть сбила семилетнего мальчика. Водитель скрылся, но вскоре его задержали.