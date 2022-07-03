Челябинск, 3 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Челябинске в результате ДТП погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщили журналистам представители полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 июля на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, «Мицубиси» врезалась в автомобиль «ВАЗ». Пенсионер был за рулём последней. Спасти его не удалось.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Серове Свердловской области «Дэу-Нексия» насмерть сбила семилетнего мальчика. Водитель скрылся, но вскоре его задержали.