Белгород, , 06:37 — REGNUM Разрушения многоквартирных и частных домов в результате взрывов в ночь на 3 июля зафиксированы в городе Белгороде. Об этом 3 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Белгород Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Как уточнил глава региона, после предварительного обхода жилых домов на настоящий момент подтверждено частичное разрушение 11 многоквартирных жилых зданий на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, были повреждены 39 частных жилых домов на улицах Маяковского, Попова, Павлова, пять из них разрушены полностью.

Гладков пояснил, что с целью подробной фиксации разрушений будет осуществляться поквартирный и подомовой обход, будут сделаны замеры, затем подрядные организации начнут восстановительные работы. Глава региона дал обещание оказать всю необходимую помощь жителям города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ЧП на улице Маяковского в Белгороде погибли три человека, ещё четверо пострадали. Два человека: мужчина и ребёнок десяти лет, были госпитализированы. Состояние мужчины расценивается медиками как тяжёлое.

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