Пхеньян, 3 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел КНДР заявило о том, что США планирует создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военную структуру наподобие НАТО при поддержке Южной Кореи и Японии. Об этом 3 июля пишет «Интерфакс», ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Недавний саммит НАТО четко показывает, что США преследуют план сдерживания России и Китая, при этом одновременно осуществляют «милитаризацию» Европы и формируют военный союз, подобный НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении МИД. По словам представителей министерства, «безрассудные военные действия США и их союзников-вассалов» привели к тому, что мир и безопасность в нём оказались в «самом критическом состоянии после окончания холодной войны», поскольку ядерная война может разразиться одновременно в Европе и АТР».

Добавим, что, по словам представителей КНДР, «США и их вассалы» пытаются противостоять мерам КНДР по укреплению своего военного потенциала для самообороны в новую «стратегическую концепцию», принятую на саммите НАТО. «Сложившаяся ситуация настоятельно требует укрепления обороноспособности страны, чтобы активно справляться с быстрым ухудшением обстановки в области безопасности на Корейском полуострове и в остальном мире», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.