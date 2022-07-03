Екатеринбург, 3 июля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин 4 июля посетит Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он примет участие в работе XII Международной промышленной выставки «Иннопром». В частности, выступит на главной стратегической сессии, которая называется «Промышленный переход: опыт лидеров».

Также участие в выставке примет премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Как сообщало ИА REGNUM, «Иннопром» пройдёт с 4 по 7 июля.