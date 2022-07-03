Белгород, , 06:25 — REGNUM В результате чрезвычайного происшествия на улице Маяковского в Белгороде погибли три человека. Об этом 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале.

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Сообщается о ещё четырёх пострадавших. Двоих из них медики осмотрели на месте, а двоих доставили в больницу: мужчину и ребёнка десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Маяковского в Белгороде удалось потушить.

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