Белгород, 3 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В результате чрезвычайного происшествия на улице Маяковского в Белгороде погибли три человека. Об этом 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале.

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Сообщается о ещё четырёх пострадавших. Двоих из них медики осмотрели на месте, а двоих доставили в больницу: мужчину и ребёнка десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Маяковского в Белгороде удалось потушить.