Берлин, , 06:19 — REGNUM Сокращение поставок газа из России будет продолжаться, и Германии нужно ыбть готовой к такой ситуации, так как она является частью стратегии Москвы по «подрыву экономического единства». Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, сообщает 2 июля агентство Bloomberg.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«Это не какие-то эксцентричные действия, а экономическая война. Очень рациональная и очевидная. После сокращения поставок на 60% логично последует и продолжение», — пояснил свою точку зрения Хабек.

В связи с такой политикой России вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к каскадным сбоям электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий в связи с дефицитом газа. Также Хабек указал на «эффект домино», который запустится в случае, если работа одной из энергетических компаний будет нарушена. Такой эффект, предупредил Хабек, быстро приведёт к глубокой рецессии в экономике страны.

При этом вице-канцлер не исключил, что компании-поставщики электроэнергии могут воспользоваться юридической возможностью повысить цены вне исходных контрактных обязательств перед потребителями. На сегодняшний день власти обходят возможность задействовать такой вариант в связи с проблемой роста цены энергии для конечного потребителя.

При этом коммунальные предприятия вынуждены закупать газ на спотовом рынке по повышенной стоимости, что не может в конечном итоге не сказаться на возрастании стоимости энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению немецкого экономиста Йенса Эрхардта, отказ от российского газа для Германии и замещение его за счёт поставок сжиженного природного газа (СПГ) обойдётся стране в сумму около €1 трлн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии экономист назвал цену отказа от российского газа