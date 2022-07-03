Москва, , 06:08 — REGNUM Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин заявил, что жителям России, которые хотят «максимально выиграть в деньгах», в 2023 году лучше всего брать отпуск в августе или октябре. Его слова приводит РИА Новости 3 июля.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Эксперт отметил, что самыми «невыгодными» месяцами для отпуска в 2023 году станут январь, февраль, апрель и май. По его словам, подобные классификации создаются из учёта того, сколько в месяце рабочих дней.

«С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — рассказывает Южалин.