Москва, 3 июля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJobАлександр Южалин заявил, что жителям России, которые хотят«максимально выиграть в деньгах», в 2023 году лучше всего брать отпуск в августе или октябре. Его слова приводит РИА Новости 3 июля.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Эксперт отметил, что самыми «невыгодными» месяцами для отпуска в 2023 году станут январь, февраль, апрель и май. По его словам, подобные классификации создаются из учёта того, сколько в месяце рабочих дней.

«С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — рассказывает Южалин.