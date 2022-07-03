Мелитополь, 3 июля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. За прошедшую ночь украинские боевики дважды обстреляли город Мелитополь в Запорожской области, который находится под контролем российских войск. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Первый удар был нанесён киевскими карателями по Мелитополю в 03:15 мск, второй удар последовал около 05:00 мск. Взрывы прогремели в районе аэропорта, над микрорайоном Авиагородок видно столб чёрного дыма.

Напомним, город Мелитополь, как и вся приазовская часть Запорожской области, находится под контролем российских войск. В населённых пунктах налаживается мирная жизнь, сформированы военно-гражданские администрации, начался постепенный переход с украинской гривны на российский рубль. В регионе возобновлено вещание российских телеканалов и радиостанций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх пострадавших после серии взрывов над Белгородом и возгорании частного жилого дома. В настоящее время пожар в доме полностью ликвидирован.