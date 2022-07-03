Богота, , 05:34 — REGNUM Присутствие самопровозглашённого президента Венесуэлы Николаса Мадуро на церемонии инаугурации нового избранного главы Колумбии Густава Петро полностью исключил действующий колумбийский лидер Иван Дуке. Об этом 2 июля сообщил сам Дуке во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Cablenoticias.

Президент Колумбии Иван Дуке Tokota

«Я не признаю Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Пока я остаюсь главой государства в Колумбии, он не въедет в страну как венесуэльский президент», — такое заявление сделал Дуке.

Политик уточнил, что когда он покинет пост главы государства, следующий президент сам будет решать, как ему выстраивать отношения с Венесуэлой.

Представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро одержал победу на выборах президента Колумбии с огромным перевесом. За него проголосовали 98,22% избирателей. При этом в ходе своей избирательной кампании Петро объявил о намерении восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, разорванные в феврале 2019 года, когда Правительство Колумбии признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства.

После победы на выборах Петро и Мадуро провели беседу по телефону, коснувшись вопроса открытия границ между двумя государствами.

Церемония инаугурации избранного президента Колумбии состоится 7 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правящей партии Венесуэлы готовы к возобновлению дипотношений с Колумбией.

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