Белгород, , 05:14 — REGNUM Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен. Об этом 3 июля пишет РИА Новости.

Белгород Nesiditsa.ru

Отмечается, что соседний дом по адресу Маяковского, 25 получил повреждения от взрывов и пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, как минимум три человека пострадали после серии взрывов и пожара в частном доме в Белгороде. На месте происшествия работают оперативные службы и медики.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Белгородской области сообщил о трёх пострадавших после взрывов