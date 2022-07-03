Белгород, 3 июля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен. Об этом 3 июля пишет РИА Новости.

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Отмечается, что соседний дом по адресу Маяковского, 25 получил повреждения от взрывов и пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, как минимум три человека пострадали после серии взрывов и пожара в частном доме в Белгороде. На месте происшествия работают оперативные службы и медики.