Белгород, , 04:57 — REGNUM Как минимум три человека пострадали после серии взрывов и пожара в частном доме в Белгороде. Об этом 3 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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Глава региона уточнил, что после серии взрывов, прозвучавших над городом, загорелся частный дом по адресу Маяковского, 23, пострадали три человека. На месте происшествия работают оперативные службы и медики. Причины произошедшего устанавливаются. По словам Гладкова, скорее всего, сработала ПВО.

Губернатор уточнил, что выезжает на место ЧП, все подробности сообщит позднее.

По словам очевидцев, на соседних с загоревшимся домом улицах в домах вылетели стёкла, были повреждены автомобили, припаркованные на улице, и фасады домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии хлопков, прозвучавших в небе над Белгородом и возгорании частного дома. также сообщалось о двух пострадавших в результате ЧП.

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