Тегеран, , 07:57 — REGNUM 2 июля иранский нефтяной танкер, ранее захваченный властями Греции, был отбуксирован в порт Пирей после освобождения по решению греческого суда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Судно Lana под иранским флагом (ранее Pegas), перевозившее иранскую нефть, было захвачено Грецией под давлением США с целью ужесточения санкций в отношении Исламской Республики Иран.

19 апреля греческие власти конфисковали судно PEGAS дедвейтом 115 500 тонн с 19 российскими членами экипажа на борту у южного побережья острова Эвия.

Сообщается, что танкер перевозил 115 000 тонн иранской нефти. В конце апреля стало известно, что министерство юстиции США конфисковало 700 000 баррелей иранского нефтяного груза.

Однако греческий суд отменил свое решение о конфискации иранского нефтяного танкера, освободив судно и его груз.