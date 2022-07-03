Тегеран, 3 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 2 июля иранский нефтяной танкер, ранее захваченный властями Греции, был отбуксирован в порт Пирей после освобождения по решению греческого суда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Судно Lana под иранским флагом (ранее Pegas), перевозившее иранскую нефть, было захвачено Грецией под давлением США с целью ужесточения санкций в отношении Исламской Республики Иран.

19 апреля греческие власти конфисковали судно PEGAS дедвейтом 115 500 тонн с 19 российскими членами экипажа на борту у южного побережья острова Эвия.

Сообщается, что танкер перевозил 115 000 тонн иранской нефти. В конце апреля стало известно, что министерство юстиции США конфисковало 700 000 баррелей иранского нефтяного груза.

Однако греческий суд отменил свое решение о конфискации иранского нефтяного танкера, освободив судно и его груз.