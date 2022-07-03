Тегеран, 3 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 2 июля министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что любая военная операция Турции на севере Сирии приведет к нестабильности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирия

Министр иностранных дел Ирана сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегойФейсалом Мекдадом в Дамаске. Амир Абдоллахиан отметил, что любое вмешательство иностранных сил в регион является неправильным и приведет к усложнению ситуации в регионе.

Тем временем он заявил, что любая военная операция на севере Сирии вызовет региональную нестабильность.

Амир Абдоллахиан, тем временем, сообщил, что само собой разумеется, что ирано-сирийские отношения носят стратегический характер. «Мы будем поддерживать Сирию всеми нашими силами в ее борьбе с терроризмом», — отметил иранский дипломат во время пресс-конференции с Мекдадом.

«Мы против любых военных действий против Сирии», — также подчеркнул министр иностранных дел, подтвердив готовность Ирана предоставить план урегулирования политического кризиса в Сирии.