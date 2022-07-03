Тегеран, 3 июля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. 2 июля министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что он едет в Сирию для содействия миру и безопасности между Дамаском и Турцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая в интервью, Амир Абдоллахиан заявил, что данный визит последовал за его недавней поездкой в Турцию, при этом теперь существует крайняя необходимость провести консультации также с сирийскими официальными лицами.

«В регионе происходят события, которые требуют от Исламской Республики Иран постоянно играть конструктивную роль и предотвращать новый кризис в регионе», — отметил министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что его визит в Сирию был частично направлен на продвижение установления мира и безопасности между Сирией и Турцией, поскольку обе страны имеют превосходные связи с Ираном.

По словам Амир Абдоллахиан, двусторонние переговоры по различным региональным и международным вопросам во время встречи с сирийскими официальными лицами, включая президентаБашара Асада, также были включены в повестку предстоящей поездки.