Тегеран, , 08:20 — REGNUM 2 июля первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер поручил генерал-губернатору провинции Хормозган, которая прошлой ночью пострадала от нескольких сильных землетрясений, развернуть все силы быстрого реагирования для ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Землетрясение Smchealth.org

По данным IRNA, генерал-губернатор южной иранской провинции Хормозган проинформировал Мохаммада Мохбера о произошедших прошлой ночью землетрясениях. Кроме того, чиновник сообщил о своевременной отправке оценочных групп.

После заслушивания доклада Мохбер поручил провинциальному чиновнику задействовать все возможности для удаления обломков и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее провинция Хормозган, расположенная вдоль побережья Персидского залива на юге Ирана, пострадала от десятков землетрясений, три из которых были магнитудой более 6 баллов.