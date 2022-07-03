Москва, 3 июля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту пожара в частном медицинском учреждении на северо-востоке столицы. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства 3 июля.

Пожар

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июля 2022 года на северо-востоке Москвы в частной клинике, расположенной на улице Черского, загорелось трёхэтажное здание. В результате пожара погибла женщина — два человека пострадали.