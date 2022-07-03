Москва, , 04:35 — REGNUM Патрульные машины Госавтоинспекции в ближайшем будущем могут оснастить интеллектуальными системами распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей. Об этом 3 июля пишет ТАСС.

ГИБДД Yarregion.ru

«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — рассказывают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Добавим, что даже примерные даты запуска необычной разработки в эксплуатацию не сообщаются.