Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Неизвестный обвинил пуэрториканского певца Рики Мартина в домашнем насилии. Об этом 3 июля пишет TMZ.

Рики Мартин Цитата из клипа на песню La Mordidita

Согласно данным издания, предполагаемая жертва готовит документы, чтобы получить запрет на приближение к ней Рики Мартина. Как отмечает СМИ, о возможном насилии со стороны музыканта заявило анонимное лицо, но это была не его жена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друккер подала на него в суд. Экс-агент певца утверждает, что должен ей «значительные комиссионные» за их совместную работу, а именно $3 млн.

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