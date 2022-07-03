Вашингтон, 3 июля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Неизвестный обвинил пуэрториканского певца Рики Мартина в домашнем насилии. Об этом 3 июля пишет TMZ.

Цитата из клипа на песню La Mordidita Рики Мартин

Согласно данным издания, предполагаемая жертва готовит документы, чтобы получить запрет на приближение к ней Рики Мартина. Как отмечает СМИ, о возможном насилии со стороны музыканта заявило анонимное лицо, но известно, что это была не его вторая половина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший менеджер Рики Мартина Ребекка Друккер подала на него в суд. Экс-агент певца утверждает, что должен ей «значительные комиссионные» за их совместную работу, а именно $3 млн.