Псков, , 04:29 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля с лосем пострадали два человека в Псковской области. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Лось

Авария произошла поздно вечером 2 июля в Опочецком районе Псковской области возле населенного пункта Маврино. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не успел среагировать на внезапно выбежавшего на шоссе лося и сбил животное.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и его пассажир. Лось погиб на месте. Пострадавших госпитализировали, информация об их состоянии не сообщалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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