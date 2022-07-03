Лондон, , 04:20 — REGNUM Британская полиция проводит расследование по факту угроз в адрес писательницы Джоан Роулинг. Об этом 3 июля пишет Daily Mail.

Джоан Роулинг Daniel Ogren

По данным издания, расследование было инициировано после того, как ЛГБТ-активистка в соцсетях призвала своих единомышленников отправить самодельную бомбу в дом Роулинг. Спустя несколько часов после этой публикации её профиль заблокировали.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Джоан Роулинг высмеяла словосочетание «люди, у которых менструация» и уточнила, что этих людей называют женщинами. После этого она подверглась критике со стороны трансгендеров.

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