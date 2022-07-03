Курск, , 04:16 — REGNUM Громкие хлопки разбудили жителей Курска в ночь на 3 июля. Об этом сообщают сами жители в ряде городских телеграм-каналов.

Курск Георгий Долгопский

Уточняется, что в ночь со 2 на 3 июля около 03:10 мск многие жители города проснулись от громких хлопков в небе над городом. Кроме того, некоторые жители указали, что слышали, как в небе пролетал самолёт.

Предполагается, что в городе сработали системы ПВО. Местные власти пока не дали никаких комментариев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о громких хлопках в небе над Белгородом. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о возгорании частного дома и двух пострадавших.

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