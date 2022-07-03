Москва, , 04:15 — REGNUM Специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве в июле 2022 года будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Об этом 3 июля пишет РИА Новости.

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«Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным», — говорит Макарова.

Синоптик также добавила, что с 5 июля 2022 года в Москве ожидают небольшие кратковременные дожди. Однако они будут носить локальный характер.