Белгород, 3 июля, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Громкие хлопки сильной мощности услышали жители города Белгорода и прилегающих районов. Об этом 3 июля сообщил губернатор города Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По его словам, серия хлопков была такой силы, что в окнах задрожали стёкла и сработала сигнализация у машин. Всего было несколько хлопков. Предполагается, что в городе сработали системы ПВО.

Затем произошло возгорание частного дома на улице Маяковского. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают оперативные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белгородской области во время обстрелов со стороны Украины было повреждено 359 домов.